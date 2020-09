Waldir Sáenz: "Mario Salas tiene que convencer al plantel con su estilo de juego, si no lo hace será difícil"

Waldir Saénz es voz autorizada para hablar del terrible momento que atraviesa Alianza Lima tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. El goleador histórico de la institución fue claro en afirmar que el mensaje del técnico Mario Salas no está llegando a los futbolistas.

"Creo que la relación entre los jugadores y el técnico no es el tema. El tema es que el técnico tiene que convencer a sus jugadores con su estilo de jugar. Si no llega ese convencimiento, es difícil que se plasme lo que quiere", comentó Waldir Saénz a 'Ovación'.

"A veces la hinchada no tiene paciencia. Alianza Lima es un equipo donde día a día la hinchada te va a exigir. El futbolista tiene que acatarlo. Ayer (el último miércoles) era el día ideal para que Alianza acabe con la mala racha. Pero los cambios no resultaron y Alianza dio una ventaja que le costó la derrota", agregó Waldir Saénz.

Asimismo, el ex delantero dejó en claro que las salidas de los uruguayos Adrián Balboa, Federico Rodríguez y Luis Aguiar perjudicaron a Alianza Lima. "Para mí no debieron irse porque teníamos dos campeonatos. Jean Deza se salió solo. A Adrián Balboa, desde que empezó los entrenamientos tanto virtuales como presenciales, el técnico no lo quería. Con relación a Aguiar y Rodríguez, no sabemos cuáles fueron los motivos de sus salidas, pero como futbolista me imagino que no les gustó lo que hacía o no estaban de acuerdo con lo del profesor Mario Salas y tuvieron la opción de dar un paso al costado", apuntó.

En otro momento, Waldir Saénz cuestionó el desempeño de Gonzalo Sánchez en el ataque blanquiazul. "Ya viene jugando tres años en Alianza. Ha tenido tres técnicos y con ninguno ha sido titular. Entonces, creo que algo le debe faltar porque con 20 o 18 años todavía no ha terminado de consolidarse y creo que a los 20 años ya deberías tener mucho más partidos y goles. Gonzalo no los tiene. No podemos pelear una Copa Libertadores con un chico. Es imposible y se vio ayer. Ayer tuvo tres posibilidades y el chico y no tuvo la tranquilidad para definir ni siquiera una", indicó.

Por último, Waldir Saénz fue consultado por los posibles despidos de Víctor Hugo Marulanda y Gustavo Zevallos. "Si se equivocaron tienen que dar un paso al costado. En su conciencia está si se equivocaron o no. Cuando uno comete errores y pasan estas cosas, tienes que dar un paso al costado. No sé si será la solución en Alianza", concluyó el goleador histórico de Alianza Lima.