Alianza Lima anuncia a Walter Oyarce como nuevo embajador

La dirigencia de Alianza Lima no solo piensa en fútbol, también en aportar la sociedad y, en ese sentido, acaba de sumar a Walter Oyarce como embajador para la promoción de valores positivos en la hinchada victoriana.

Oyarce, que perdió hace nueve años a su hijo producto de la violencia de los estadios, realizará diversas acciones con el fin de capacitar a los hinchas de Alianza Lima y convertirlos en líderes positivos dentro de su comunidad.

"A lo largo de estos años he venido impulsando un propósito personal, el de la lucha contra la violencia, que compensó el dolor enorme de perder a mi hijo Walter. Me siento muy emocionado por el gesto que ha tenido Alianza y me comprometo con más fuerza a trabajar con sus hinchas para generar una cadena con efecto multiplicador. La idea es que las personas capacitadas puedan hacer lo propio en sus barrios, en sus barras y en otros lugares", expresó Walter Oyarce en un comunicado difundido por la entidad victoriana.

Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, explicó cuál será el rol del regidor de Lima como embajador de Alianza. "La presencia de Walter será muy importante para unir a la hinchada y para demostrar que, más allá de algunos hechos aislados, nuestros barristas pueden ser ejemplo para la sociedad. Ellos ya han demostrado, especialmente durante esta pandemia, que tienen un gran corazón para apoyar diversas campañas sociales", precisó.

Walter Oyarce, por su parte, aseguró que "las personas que están en las tribunas solo están esperando que se les dé una oportunidad para desarrollarse y salir adelante".

El actual regidor de Lima preponderó la iniciativa blanquiazul en búsqueda de fomentar valores al interior de la barra victoriana. "Hay que darles opciones a los jóvenes para que comiencen a forjar su camino y a fijarse objetivos positivos. Una vez que terminemos de capacitar a los líderes con estos cursos, tendremos más personas con ganas de cambiar la visión de la hinchada", sentenció.

Comando Sur durante la pandemia

Tal cual dice Gonzales Posada, la barra de Alianza Lima ha demostrado mucha solidaridad, empatía y compromiso para con las poblaciones más vulnerables durante la actual pandemia del COVID-19 al realizar pequeñas acciones que suman mucho como donación de sangre, preparación de almuerzo y entrega de víveres.