Alianza Lima oficializó las salidas de Víctor Hugo Marulanda y Daniel Ahmed

A la espera de la resolución de su reclamo ante la FPF, la dirigencia de Alianza Lima decidió cortar el vínculo con Víctor Hugo Marulanda y Daniel Ahmed, dos de los grandes responsables del descenso del club victoriano.

"El señor Víctor Hugo Marulanda ha dejado de ser director deportivo de la institución. También informamos que el señor Daniel Ahmed y todo su comando técnico ya no forman parte del club", fue el escueto mensaje difundido por Alianza Lima en redes sociales.

A propósito de la salida de dos piezas claves en la estructura deportiva blanquiazul, Marulanda anunció su adiós del club victoriano el pasado domingo mientras el alejamiento de Ahmed sonó con fuerza en las últimas horas.

"Mi continuidad no está más, duele por todo lo que quería dar. Tengo que pedir perdón a la gente. En ningún momento se contempló el descenso. Es doloroso lo que estoy viviendo hoy. No tengo cara. Siento pena. Me equivoqué", afirmó el exjugador de Alianza Lima a GOLPERU.

El extécnico de Sporting Cristal, por su parte, dejó su cargo de jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo tras la salida de Mario Salas para asumir el buzo 'blanquiazul', sin embargo, no pudo guiar al club victoriano hacia la salvación.

Cabe destacar que Marulanda y Ahmed fueron dos de las grandes apuestas del Fondo Blanquiazul para el organigrama de Alianza Lima desde su asunción en el 2019.