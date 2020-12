Alianza Lima confirma que pedirá una medida cautelar para permanecer en primera división

Alianza Lima quiere agotar todas las posibilidades fuera de las canchas para poder quedarse en la máxima división del fútbol peruano. El reclamo por irregularidades de Carlos Stein no prosperó y ahora desde el club indican que llevarán el caso hasta el TAS, que si bien puede demorar en decidir, podría ayudarlos.

“En mi posición, diría que aquí en el Perú todas las opciones están agotadas y tendríamos que ir al TAS. Es un tema que estamos conversando con el resto de abogados”, explicó Diego Guerrero, abogado de Alianza Lima, en entrevista para RPP. La posibilidad de llegar a esa instancia en los próximos días es posible.

“En caso de ir al TAS, podemos solicitar una medida cautelar que nos podría permitir jugar primera, eso no se puede confirmar”, indicó. De esta forma, Alianza Lima podría seguir jugando en la Liga 1 hasta que finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo informe sobre su respuesta a la evaluación del caso.

Cabe mencionar que si bien el TAS puede habilitar a la entidad blanquiazul para que no deje de tener actividad deportiva, la decisión del reclamo no necesariamente puede ser a favor de sus intereses. No obstante, también es claro que agotar todas las instancias podrían llevar a la salvación a Alianza Lima.

La principal razón para llevar el reclamo más lejos es que la respuesta de la Comisión de Licencias no dejó satisfechos a los directivos de Alianza Lima. “En el oficio no atienden a nuestras denuncias de acuerdo a ley y el sustento que le dan no es el correcto, no va de acuerdo al reglamento de licencias. Está mal aplicado, es irregular y nos está perjudicando”, resaltó el abogado Diego Guerrero.

El inicio de la próxima temporada todavía no se conoce, pero es probable que sea a finales de enero, razón por la cual Alianza Lima también tendrá que acelerar el procedimiento para no quedar contra el tiempo en caso se le permita jugar la Liga 1. “En días de esta semana vamos a tomar alguna acción, de todas maneras”, expresó el abogado blanquiazul.