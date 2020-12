Alianza Lima: Kattia Bohorquez revela que se negó a firmar la carta de anulación del descenso

La administradora de Alianza Lima, Kattia Bohorquez, habló acerca el documento que llegó a la Federación Peruana de Fútbol sobre la anulación del descenso y aclaró que ellos no lo han solicitado, sino la Junta de Acreedores del club blanquiazul fue quien lo pidió. "Lo único que hicimos fue correr traslado", explicó.

"En dos oportunidades me he negado a firmar esa carta, considero que no se ajusta a la vía que determinamos que fue la de Licencias. Esta se ajusta a la normativa de aplicar a todos el reglamento", mencionó en una entrevista con el programa "Fútbol como cancha" de RPP.

"Para bien o para mal, la Junta de Acreedores tiene injerencia en la administración del club, porque se tiene que acatar o está en obligación de hacerlo. Como el pedido del descenso, que tuvo el respaldo del 95 % de la Junta", agregó.

Asimismo, señaló que no ha renunciado, pero que sí puso su cargo a disposición. "Para mí sería lo más fácil irme en este momento, pero no es propio huir en una situación compleja y crítica como la de este momento", añadió.

La autoridad expresó el deseo de obtener justicia fuera de las canchas. "Sé que los resultados en la cancha fueron más que pésimos, pero no por eso vamos a descuidar las normas que también son importantes", agregó.

"En ningún escenario, Alianza Lima se va a quedar sin jugar ninguna competencia. Jugará así le toque jugar en Liga 1 o Liga 2", aclaró Kattia Bohorquez.