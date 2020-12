Resumen 2020: los acontecimientos más impactantes fútbol peruano - Parte 2

El 2020, uno de los años más inolvidables de nuestras vidas, cierra su telón dejando una edición de la Liga 1 difícilmente olvidable con una remontada espectacular, la confirmación de muchos equipos y la debacle de uno de los clubes más tradicionales de nuestro país.

- Sporting Cristal, campeón 2020

Parecía difícilmente realizable a comienzos de año, pero Sporting Cristal lo volvió a hacer en un año par. Eliminado de la Copa Libertadores y ubicado al borde de descenso, la nueva dirigencia del club rimense tomó al toro por las astas, sacó al novel Manuel Barreto y apostó fuerte por un viejo conocido de la casa: Roberto Mosquera.

Mosquera, el técnico que lo sacó campeón en el 2012, aprovechó la pandemia para fortalecer el grupo, recuperar física y futbolísticamente a muchos jugadores de su plantel, y el resultado se vio fecha a fecha hasta desembocar en el quinto título nacional para Sporting Cristal en la década.

Con rendimientos superlativos de Herrera, Corozo, Távara y Chávez, la reconversión de Olivares, y la jerarquía de Cazulo y Calcaterra, Sporting Cristal se transformó en el equipo más sólido y goleador de la temporada. Sí, el que no ganó ninguno de los torneos menores pero que superó sin atenuantes a sus ganadores.

- Alianza Lima perdió la categoría

Por segunda vez en su historia, Alianza Lima cayó al foso de la Segunda División. Luego de años de estabilidad económica y dirigencial y encadenar un título y dos subcampeonatos, el Fondo Blanquiazul -máximo acreedor del club- quiso darle su toque personal a golpe de talonario y fue tal el fracaso que todo lo avanzado en años acabó desmoronado.

De contratar jugadores a base de consenso entre técnico y gerente deportivo, la nueva cabeza visible del club decidió comprar un paquete de jugadores díscolos y otros con pasado en la Selección Peruana con el fin de dotar de mayor jerarquía a un plantel que casi nunca se preció de tenerla.

Si aquello no fuese poco, las indisciplinas abundaron antes y durante la pandemia con apenas un cesado (Jean Deza) y muchos perdonados no dan la talla en el campo.

Pablo Bengoechea -el hacedor de un título y dos subcampeonatos- acabó desgastado, con pocos intérpretes de su mensaje y se fue. Mario Salas apuntaba a ser la luz, pero el extécnico campeón con Sporting Cristal nunca pudo convencer a los suyos y el crédito se le estiró hasta que la debacle ya parecía una realidad. 'Chicho' Salas agarró el fierro caliente, brindó una luz de esperanzas, pero la imposibilidad de seguir en el cargo al no tener la Licencia Pro le dio la oportunidad a Daniel Ahmed de reconducir el camino, pero ya ese tren estaba en plena picada.

Alianza Lima perdió la categoría, pero su lucha -la misma que no pudo ganar en el campo- por no descender sigue firme. Más allá que desde la Videna le den la espalda para no tocar a su protegido Carlos Stein, la justicia internacional podría permitir que el club íntimo siga siendo de Primera más allá que la categoría la perdió durante todo el 2020.

- La confirmación del interior

El 2020 significó también desterrar por completo aquella premisa que señalaba que la gran fortaleza de varios clubes de provincia era la altura. En un torneo disputado casi por completo en Lima, apenas dos clubes de Lima lograron llevarse los premios mayores de la Liga 1.

Proyectos como los de Sport Huancayo y Ayacucho FC se terminaron por consolidarse con una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y el título de la Fase 2 y, por ende, la clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en su historia, respectivamente.

Otros clubes como César Vallejo, Mannucci y UTC completaron un gran año peleando por título y logrando clasificaciones a torneos internacionales. Melgar, por su parte, pudo salvar el año con otra clasificación a la Copa Sudamericana.

Más allá de los proyectos serios y sostenidos desde el interior del país, una mención aparte merece Ayacucho FC. El equipo presidido por Rolando Bellido dio un paso adelante con el primer título de su historia gracias al acierto en la elección del técnico y los jugadores luego de un 2019 en el que quedaron a puertas de clasificarse a la Sudamericana.

- Pedro Pablo 'Perico' León falleció

En un año de especiales pérdidas, una leyenda del fútbol peruano dejó de existir. Pedro Pablo 'Perico' León, histórico jugador de Alianza Lima y la Selección Peruana, falleció a los 76 años producto de una neumonía y una insuficiencia renal y justo cuando volvía a nuestro país luego de años de radicar en Estados Unidos.

Su inesperada partida enlutó al fútbol peruano y especialmente a la familia de Alianza Lima, la misma que quiso rendirle mayores homenajes en vida a una leyenda que prefirió seguir radicando en Estados Unidos. Su deceso en medio de la pandemia del COVID-19 generó otro fuerte dolor en la familia blanquiazul ante la imposibilidad de darle una merecida despedida a un jugador que fue "9" con alma de "10".

'Perico' León tenía el físico de un tanque, pero no se trataba de un delantero especialmente finalizador, sino un jugador que se recogía un par de metros para arrastrar marcas, generar juego y espacios favorables a sus compañeros. "Si ‘Perico’ hubiera nacido en Brasil, él hubiera sido el Rey del fútbol y no yo", afirmó uno de sus mayores admiradores en el fútbol, un tal Pelé.

Tres veces campeón con Alianza Lima, Pedro Pablo no fue un atacante especialmente goleador, pero sí fue autor de un gol clave para la historia del fútbol de nuestro país. Antes de los goles de 'Cachito' en La Bombonera, 'Perico' cimentó la histórica clasificación al Mundial México '70 con el golazo del triunfo ante Argentina en el Estadio Nacional. El resto es historia.