Roberto Martínez sobre Paolo Maldonado: “No me comunico con él hace 20 años”

Luego de que Paolo Maldonado acusara ser despedido intempestivamente por la administración de Universitario de Deportes, los hinchas sindicaron como uno de los responsables a Roberto Martínez. ¿Dependía del actual asesor de la gerencia deportivo? ¿Es así? ¿Qué opina al respecto? Muchas preguntas en el aire sobre el tema en particular y el excapitán crema responde en charla exclusiva con LÍBERO.

“Primero hay que decir que yo no veo menores, esto es más un tema administrativo. Consulté sobre el tema porque muchos me preguntaban y me dijeron que desde hace un tiempo se está haciendo una reducción de personal para los que tienen locación de servicios y, además, reajustar sueldos con los que están en planilla pero que no están haciendo trabajo presencial. Finanzas me dice que están haciendo eso. Con otros se reduce planilla o salidas y más con los que no hacen trabajo presencial. Recién está la Sub-18 que es presencial, pero las demás categorías no. No estamos viendo nada de menores”, indicó de entrada Martínez.

Luego, el asesor de la gerencia deportiva indicó que “repito, yo no veo temas administrativos, pero me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato. Se le comunicó e igual él fue a pasar las pruebas (para iniciar entrenamientos con la Sub-18). Y hay varios casos así de profesores. Este tema estaba planificado con anterioridad, finanzas dice eso porque no hay ingresos”.

“Los auspiciadores están demorados en pagar. Todos los que hay, están con ese problema. La U no tiene ingresos de taquilla, solo de TV. El problema con la TV es que la mayoría de facturas, bonos, están adelantados y con el tema de Sunat es complicado y más este mes se vio más complicado por el tema de Sunat. Por eso se evalúa y se hace reducción de costos”, acotó.

Muchos consideran que Roberto Martínez debió hacer algo más por Paolo Maldonado e incluso los hinchas cremas, a través de las redes sociales, atacaron con todo al actual asesor deportivo de la gerencia deportiva.