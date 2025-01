Roberto Martínez responde sobre su futuro en Universitario de Deportes

Roberto Martínez no se inmuta cuando se le pregunta directamente si es que teme quedarse sin trabajo por el inminente cambio de administración que hará la Sunat en las próximas semanas en Universitario de Deportes.

“A mí me venían hablando para entrar a la U hace tiempo y no había aceptado antes por un tema personal. Si entra otra persona y suma, hay que apoyar. Nunca yo hablé mal o declaré a un ex jugador que trabajó en el club. Muchos de ellos, incluso, trabajando para cuando Gremco nombraba al administrador. Si un administrador, quiere hacer cambios, hay que aceptarlo y apoyar”, empieza diciendo el aún asesor del área de planificación deportiva.

Luego, señaló que “no tengo problemas en irme. Mi puesto es de confianza, sé que me sacan al minuto. No tengo ningún afán de protagonismo ni de meterme en el tema administrativo. No es mi rubro, yo veo lo deportivo y lo estamos manejando súper bien. No me aferro a nada. No es mi estilo”.

¿Cómo está Ángel Comizzo y su comando técnico con todo esto?, se le consulta a Martínez que aceptó que el DT argentino puede ser cesado, pero, a su vez, recordó que Jean Ferrari, cuando fue gerente deportivo, ya tomó una decisión parecida con otros trabajadores.

“Le pueden rescindir el contrato sin problemas. Tendrían que ver las condiciones de su contrato, pero yo ya no tengo información sobre eso. Entre quien entre, y si piensan que es lo mejor, es parte de lo que puede pasar. La vez pasada lo hicieron. Cuando estuvo Jean (Ferrari) sacó a Gregorio Bernales, Piero Alva, no les renovó el contrato. Y a Juan Pajuelo lo bajó del primer equipo a juveniles me parece. Él pensó que era lo que debía hacer. Y todo bien, era potestad de él como gerente deportivo en su momento. Se respeta”, manifestó Martínez.