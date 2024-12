Waldir Sáenz triste por no ser valorado en Alianza: "De esa vitrina no me baja nadie"

Waldir Sáenz escribió su propio legado en el equipo de sus amores, Alianza Lima . El ex futbolista contó que a pesar de las diversas ofertas que recibió, decidió luchar por cumplir su sueño y defender la camiseta del cuadro blanquiazul.

Desde menores, Waldir demostró su habilidad con el balón y se ganó un lugar en el equipo principal. A punta de esfuerzo y trabajo, el ex delantero se ganó el cariño de los hinchas.

Sin embargo, el ex jugador se mostró triste porque los directivos no reconocen lo que conquistó con la camiseta de Alianza Lima. En el 2020, cuando los blanquiazules estaban atravesando un mal momento, lo buscaron para apoyar al equipo.

"Lo mismo fue el año pasado (2020), nos pidieron que vayamos al estadio. Alianza estaba en UCI con saturación 5, no lo salvaba nadie. Pero yo trabajaba en la Federación, no podía", indicó Waldir en La Fe de Cuto.

Waldir Sáenz disputó 349 partidos con Alianza Lima y anotó 178 goles, convirtiéndose en el goleador histórico del cuadro blanquiazul. Sin embargo, el delantero señaló que no se siente valorado en el club.

"Cuando entran al poder, se olvidan de todo. De mí pueden hablar lo que quieran, pero de esa vitrina no me baja nadie. En toda La Victoria no había un mural mío, ahora recién va a haber una en una cevichería", puntualizó.