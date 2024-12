¿Qué es de Okolie Chukwuroo? Nigeriano que llegó para jugar Sport Boys y terminó robando celulares

Okolie Chukwuroo es el nigeriano que vino al Perú en el 2010 para jugar por Sport Boys , pero no pudo cerrar su carrera de la mejor manera, ya que terminó cayendo en la delincuencia. Es más, hace tes años volvió a hacer aparecer en los medios tras estar pidiendo que lo regresen a su país. Sin embargo, en la actualidad, se pudo conocer que su situación sigue siendo la misma.

Ese mismo año, el nigeriano fue detenido por asaltar a un taxista en Miraflores. “Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad, por favor yo quiero que me deporten a Nigeria, te lo ruego por favor, te lo ruego”, dijo ante las cámaras en aquel año.