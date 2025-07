Los 2 ex Alianza Lima que volverán con Garcilaso para dejar a Universitario sin el Apertura

Uno de los partidos más importantes de la fecha 18 del Torneo Apertura 2025 se jugará este domingo en el Cusco y tendrá como protagonistas a Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso. Los cremas están necesitados de conseguir un buen resultado para mantener sus opciones de ganar el primer certamen del año, pero el cuadro imperial intentará arruinarle la fiesta a su rival. Por ello, podrá volver a contar con dos exfutbolistas de Alianza Lima para el encuentro.

El 'Pedacito del Cielo' no juega por nada en las últimas dos fechas del Apertura, pero intentará sumar de a tres como local frente a la 'U' y de paso dejarlo relegado del primer lugar. El equipo tendrá hasta cinco bajas por diferentes motivos, pero también recuperará a dos piezas claves en su once titular que no pudieron ver acción la semana pasada contra ADT.

Ellos son Erick Canales y Carlos Beltrán. Ambos jugadores con pasado reciente en el conjunto blanquiazul han cumplido su encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y ahora estarán disponibles para ser utilizados por el DT Guillermo Duró en busca de una victoria sobre los merengues.

Carlos Beltrán y Erick Canales volverán con Garcilaso para el partido ante Universitario. Foto: Composición Líbero

Erick Canales y Carlos Beltrán jugaron en Alianza Lima

Todos en Garcilaso están mentalizados en vencer a Universitario, pero los dos futbolistas mencionados tendrán una motivación extra pues los dos han pertenecido a Alianza Lima y se sienten identificados con el club de La Victoria. En el caso del lateral derecho, tuvo dos etapas en tienda 'Íntima' (2017 - 2019 y 2021), pero solo en el equipo de reserva y tuvo la oportunidad de jugar un encuentro con el plantel principal.

Erick Canales solo jugó un partido con el primer equipo de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Por su parte, el mediocampista de 34 años destacó con camiseta aliancista, la cual defendió en dos periodos distintos (2012 - 2014 y 2019 - 2020), disputando un total de 96 encuentros, anotando cinco goles y dando dos asistencias. No obstante, no pudo ganar títulos con los blanquiazules.

El 'Che' Beltrán fue por muchos años futbolista de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Erick Canales y Carlos Beltrán son piezas claves en Deportivo Garcilaso

Es preciso señalar que ambos elementos son importantes en el esquema de Guillermo Duró en Deportivo Garcilaso. Canales ha disputado 1413 minutos en 16 partidos, siendo el lateral derecho titular; mientras que Beltrán jugó hasta ahora 1308 minutos en 15 compromisos, con dos tantos y la misma cantidad de pases gol.