Roberto Mosquera y su insólita respuesta ante la comparación de ternos con Segundo Castillo

Darinka Zumaeta, periodista deportiva, le consultó a Roberto sobre quién se ve mejor con el terno, ya que la gente le tiró flores a Castillo. “No podemos comparar. Mira si yo me encuentro con Castillo cara a cara, él me mira y yo lo miro y me dice ¿Quién hizo tu sastre? Y yo le digo "no me des el tuyo””, dijo en el programa “Al Volante”.

A la vez, no dudó en declarar las razones de su gusto por el también conocido como “Second Castle”. “Me gusta porque tiene personalidad, me gusta porque es su estilo y me gusta su color serio y que él se sienta bien cómo está vestido”, dijo el controvertido DT.

El "Mou", recordó una conversación que tuvo con el delantero nacional Paolo Guerrero en la Villa Poeta y confesó que una de las razones por las que decidió fichar por César Vallejo fue por su presencia como entrenador. Mosquera compartió que, a pesar de no ser una persona que abraza o besa a alguien que no conoce, tuvo una conexión especial con Guerrero en esa ocasión. Durante la charla de una hora y media, ambos se rieron mucho. Guerrero le confesó en privado: "Profe, le voy a decir algo, pero que no le cuente a nadie. Yo también he venido por usted, he hablado con Jaime Duarte, he hablado con personas que usted ha dirigido y todos me dicen que es una persona de primer nivel, un gran entrenador y también he venido por eso, no solo por el dinero, sé que voy a estar bien tratado con alguien que sabe y tiene experiencia".