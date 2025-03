¿Indirecta para Alianza? Exfutbolista de Universitario tuvo duro comentario sobre la Copa Libertadores

Eduardo Malásquez y el “Tanke” Arias se enfrentaron en vivo por quién tenía la razón sobre las etapas de la Copa Libertadores . Mientras que uno decía que todavía no se juega la verdadera Libertadores, el otro aseguraba que sí. Entérate qué dijeron estos comentaristas de fútbol.

A través del programa “Tiempo Extra”, el ex jugador de Universitario, Malásquez, encendió el set cuando afirmó que solo se habría jugado la pre, pre, pre Libertadores. “Cuando tu vas a la Universidad y te estabas preparando no eras universitario”, afirmó el ex seleccionado nacional.