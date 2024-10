Hernán Barcos: "Estoy entrando de a pocos en la historia de Alianza Lima"

A inicio de año algunos dudaron de lo que Barcos podría ofrecer debido a su edad y en la entrevista lo recuerda perfectamente. "Cuando llegué decían que era viejito, luego unos que dicen ser periodistas me criticaron, que sigan hablando, a mí lo que no me mata me fortalece. Este título es para la gente de Alianza, para mi familia, pero no para los que no me quieren", sostuvo el goleador íntimo.