Paolo Guerrero: "Tengo el sueño intacto de salir campeón con el Comando Sur en Alianza Lima"

Paolo Guerrero fue el invitado de gala que tuvo la ADFP para la ceremonia de premiación a los mejores futbolistas de la temporada 2021 de la Liga 1 . El atacante de la Selección Peruana tuvo emotivas palabras durante este evento y no dudó en dar declaraciones a la prensa luego del mismo. Justamente, un tema que tocó brevemente fue con relación al club de sus amores, Alianza Lima .

"Yo como lo he dicho. Yo no descarto nada por el momento. Me mantengo trabajando y en algún momento definiré", manifestó Guerrero.