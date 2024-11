Alianza Lima: Joao Montoya tras renovar "Yo era barrista desde chiquito"

Luego, agregó. "Yo era barrista de Alianza Lima desde chiquito. Jugaba en Cantolao y pasé a la Sub 17, a partir de ahí fui a Alianza Lima. Fue un sueño hecho realidad para mí", dijo en RPP.

Sobre la competencia por ganarse un puesto en el cuadro de Carlos Bustos, dijo. "Me parece bonita la competencia sana. Me ayuda a mí y a mis compañeros a entrenarnos más de lo normal, me siento apto para poder ser titular ganándome el puesto", refiriéndose luego a la 'sombra'. "Vengo siguiendo a Christian Ramos desde mucho tiempo por ocupar el puesto, creo que es un jugador te da mucha seguridad y espero aprender muchas cosas de él".