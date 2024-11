Alianza Lima: así se despidió Pablo Lavandeira de Universitario el 2019

Este post no es para despedirme

Todo lo Contrario.

No podría despedirme proq desde el día que vestí por primera vez tu camiseta no solo ganaste un hincha más sino que una familia entera en Uruguay y Perú.

Por eso es que para siempre van a estar en mi corazón.

Hoy que tomo otro rumbo si quiero desear que sea un gran 2020 para el club para mis ex compañeros pero sobre todo para cada hincha que sufre cada fin de semana y anhela la tan ansiada 27 que este año se que la conseguirán y desde donde este festejare junto a ustdes.

Y agradecerles por su muestra de cariño constante hacia mi en sus mensajes y comentarios y cada vez que en la calle me brindaban una palabra o algún gesto de cariño y respeto, también va mi saludo para los que no.

Ya nos estamos viendo