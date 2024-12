Hinchas de Alianza ante la nueva camiseta alterna 2022: "¿Qué hace el color dorado ahí?"

Dicho ello, hay un aspecto que poco gusta a la mayoría de aficionados. Se trata de las mangas que presenta esta camiseta alterna, donde se destaca el color dorado. Pese a que el azul es el que más prevalece para los ojos de los hinchas, ese aspecto no deja de generar polémica entre los cibernautas.

Cometarios como "Esas mangas doradas no me gustan tanto" o "No sé qué tiene que hacer el color dorado ahí en las mangas" se pueden leer en las diversas redes sociales que tiene Alianza Lima.