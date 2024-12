Barcos sobre el gol a Cristal en la final: "Es uno de los más importantes de mi carrera"

Hernán Barcos confesó que le tiene un gran cariño a Alianza Lima y no se arrepiente en aceptar la oferta del cuadro blanquiazul.

"Cuando agarré el desafío de Alianza, yo sabía a qué me enfrentaba. Mi esposa me dijo: "Hernán agarrá que vamos a hacer historia" y pensé, si mi mujer me los dice entonces vamos. Aceptamos la oportunidad con el corazón, con profesionalismo, y gracias a Dios todo dio frutos y hoy aún lo festejamos", contó el 'Pirata'.