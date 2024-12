Barcos desea terminar la racha negativa de Alianza en Libertadores: "Es el primer objetivo"

Sin embargo, el 'Pirata' es consciente que a los clubes peruanos no les ha ido bien en esta clase de torneos, pero resaltó que el hecho de estar en el equipo blanquiazul tiene que pesar en estos partidos, por esa razón, aseguró que todos los jugadores están con la mentalidad ganadora y positiva de darle pelea a cualquier equipo que les toque.

"Históricamente no le ha ido bien a los equipos peruanos en Libertadores. Eso lo ve el rival, entonces viene y te quiere pasar por arriba. Hay que estar bien concentrados. Tener la cabeza puesta en el lugar. Afrontar los partidos. Tenemos que mostrar nuestra identidad, nuestro trabajo. Demostrarles que estando en Alianza Lima se le tiene que dar pelea a cualquiera. La mentalidad tiene que ser ganadora y positiva", explicó.

"Trabajar es la clave. Ser profesional, cuidarse, dentro y fuera. Ser un jugador profesional no es solo ir al entrenamiento, hacer las cosas bien y volver. Tenemos que cuidarnos todos los días. Por ahí una persona normal se da el sábado y domingo libre, sale, toma, come cualquier cosa. Nosotros no tenemos esos privilegios. El nivel del fútbol te exige estar bien en todos los aspecto", sentenció.