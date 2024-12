Barcos confesó que piensa retirarse en Alianza Lima: "Sí se da, voy a ser muy feliz"

"Yo siempre dije que quería retirarme en Liga de Quito por lo que fue mi historia, pero a veces no es como uno piensa o uno quiere. Hoy estoy abierto, Alianza es un club que me abrazó cuando yo lo necesité, por eso que si se llega a dar mi retiro acá, lo voy a hacer muy feliz", indicó en GolPerú.

"Capaz me dicen que me tengo que ir. Esperemos que pase este año y ver cuando me voy a retirar. Yo la verdad no siento que estoy para retirarme todavía", finalizó.