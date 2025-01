Hernán Barcos rechazó oferta del extranjero: "Yo no vine a Alianza por plata"

A inicio de temporada, Hernán Barcos contó que recibió una buena oferta de un club en el exterior, pero su intención siempre fue continuar en Alianza Lima. El atacante reveló que para él lo económico no era lo más importante.

Hernán Barcos con la copa de la Liga 1 2021

"Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata", contó Barcos a Fútbol Como Cancha.