'Cachito' Ramírez dejó potente respuesta a Trauco sobre hinchaje por la 'U': "No puede..."

Bajo ese contexto, el exfutbolista Luis Ramírez , con pasado en tienda blanquiazul decidió pronunciarse respecto a las declaraciones de Trauco en su regreso al Perú para firmar por los íntimos. Mediante una entrevista exclusiva con El Comercio , el popular 'Cachito' señaló que su frase "Soy hincha de Universitario y eso no va a cambiar", la manifestó en un instante que no era el oportuno

"No escogió bien el momento, el hincha se tiene que quedar en la tribuna y no puede involucrarse en lo que es tu carrera profesional. Me imagino que debe haber aprendido de esa situación, ahora está en Alianza Lima. Espero que le vaya bien", sostuvo.