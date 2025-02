Jugador de Nacional se deshizo en elogios ante 3 figuras de Alianza Lima: "Muy buenos, la verdad"

Alianza Lima recibirá a Nacional de Paraguay por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro victoriano afrontará un partido realmente intenso en su afán de quedarse con el triunfo y poder acceder a la siguiente llave del torneo Conmebol.

Juan Monteagudo halagó a 3 futbolistas de Alianza Lima tras duelo ante Nacional de Paraguay

A poco de lo que será este vital enfrentamiento, Juan Monteagudo, defensa del conjunto 'Tricolor' sorprendió al destacar el nivel de tres futbolistas del 'equipo del pueblo' como Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo y Eryc Castillo, de quienes resaltó sus grandes condiciones futbolísticas.

Alianza Lima recibirá a Nacional de Paraguay por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025/Foto: X

"Pablo Ceppelini obviamente sabemos que si le das espacio, te daña. Y Kevin Quevedo con Eryc Castillo son rápidos, son tres jugadores muy buenos la verdad", sostuvo el zaguero paraguayo a través de una entrevista con Exitosa.

Así también, Juan Monteagudo no pasó por alto lo que será la ausencia del histórico delantero de la 'Bicolor', Paolo Guerrero debido a una lesión, sin embargo, también dejó en claro que, el 'Pirata', Hernán Barcos será un reemplazante de mucho cuidado en ofensiva debido a su amplia trayectoria.

"Quizás no esté Paolo Guerrero, pero va a estar Hernán Barcos, ambos son jugadores de jerarquía. Sea quien sea, se afronta con la misma seriedad y la misma importancia. Obviamente que no esté Paolo Guerrero, no digo que sea un alivio, pero es un jugador de importancia", añadió el defensa argentino.

Juan Monteagudo se pronunció sobre el polémico penal de Alianza Lima

Por otro lado, el jugador de 29 años habló sobre la polémica acción que derivó en penal para el delantero Hernán Barcos. Sobre ello, Monteagudo explicó que nunca tuvo la intención de cometer algún tipo de falta contra el atacante blanquiazul.

"Eso sí no me pareció porque no fue penal claramente. Sería distinto si yo tengo el brazo estirado para arriba o para el costado, pero en ningún momento tuve el brazo estirado para el costado. Yo estuve sintiendo a Barcos, estaba agarrando su camiseta con los dos brazos y estoy de espalda de la jugada", indicó.

De igual manera, el defensa de Nacional de Paraguay lamentó que el árbitro haya decidido cobrar la pena máxima cuando según su punto de vista, dicha acción fue sin ninguna intención.