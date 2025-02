Gorosito quedó furioso pese a victoria de Alianza Lima y dejó sincero comentario: "Me voy..."

Alianza Lima ganó previo al partido de vuelta ante Boca Juniors por Copa Libertadores 2025/Foto: LÍBERO

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", concluyó.