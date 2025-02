Pablo Lavandeira sorprendió tras revelar de qué equipo es hincha: "Lo seguí siempre"

Una de las figuras de Alianza Lima en La Bombonera fue Pablo Lavandeira . El mediocentro de 34 años habló sobre el partido ante Boca Juniors. Indicó que en La Bombonera no sintió tanta presión, incluso lo comparó con el Monumental de River Plate. Luego, confesó su hinchaje por este equipo.

Pablo Lavandeira es una de las figuras de Alianza Lima

Pablo Lavandeira desató la polémica tras indicar que en La Bombonera no sintió la presión. "En el minuto 70-75 era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba", expresó a Radio Carve Deportivo.