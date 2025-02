Aseguró que no jugará en Alianza Lima y ahora luce feliz en Campo Mar con Universitario

Alex Valera entrenando en Universitario.

"Entonces, me llamó Alianza Lima, pero la 'U' no me llamaba. Uno, como profesional, debe escoger lo mejor para su carrera. Me acuerdo que la 'U' me llamó al último, casi por terminar el campeonato. Menos mal no firmé por ninguno, porque incluso 'Muni' me iba a pagar más que todos e iba a ir allí. Ya estaba todo, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la 'U'. Tomé la mejor decisión de mi vida", precisó.