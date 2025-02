¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Universidad y dónde ver la Liga 1 2025?

El Torneo Apertura 2025 ya comenzó con la cuarta fecha y sigue con sus emociones este domingo 2 de marzo, cuando Universitario vs. Alianza Universidad se enfrenten en uno de los partidos más atractivos de la jornada desde el Estadio Monumental de Ate. Conoce todos los horarios y dónde ver este cotejo.

La contienda futbolística entre Universitario vs. Alianza Universidad , que promete dar muchas emociones en lo aficionados del balompié nacional, será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de GOLPERÚ (canal 14 de Movistar TV) y vía streaming por la aplicación Movistar TV App .

Universitario solo ha jugado dos partidos por Liga 1 y buscará volver a vencer en el Monumental. Foto: Universitario de Deportes

Alianza Universidad ha vuelto a la máxima categoría del fútbol peruano tras cuatro años de ausencia, y ha hecho fichajes rimbombantes para mantenerse en Primera División y, por qué no, luchar por clasificar a un torneo internacional. No obstante, no ha comenzado de la mejor forma el certamen local.