Universitario perdió y generó tristeza total en su hinchada: "¡A seguir luchando!"

Como sabemos, la 'U' tiene como firme objetivo salir tricampeón nacional esta campaña y es en lo único que se encuentra centrada su afición en estos momentos, ya que la Copa Libertadores todavía no comienza y tampoco la Liga Femenina. Sin embargo, un detalle hizo que todos los seguidores cremas presten su atención en él.

Y es que la cuenta de 'X', antes Twitter, de Universitario comunicó que el plantel perdió la gran final de una importante competición y terminó quedándose con el subcampeonato, lo que entristeció bastante a su hinchada. No obstante, no se trata del plantel principal dirigido por Fabián Bustos sino la Sub 12 del futsal femenino.