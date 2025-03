"Puro biri biri": La hinchada de River Plate se burló de Boca Juniors con la frase de Néstor Gorosito

Esto, debido a que los hinchas de la “banda” no perdieron la oportunidad para molestar a su clásico rival, Boca Juniors , luego de su eliminación por Copa Libertadores ante Alianza Lima y soltaron una pancarta con la frase icónica del actual técnico aliancista.

Vale recordar que Néstor Gorosito se refirió a la Bombonera de esta forma en una radio argentina: “Es todo un biri biri esto de la cancha. Es todo mito, nunca mataron a un jugador de fútbol dentro de una cancha, no pasa nada, 11 contra 11. Gritan más y es lógico porque en todo equipo pasa como ayer en nuestra cancha el público se sintió, pero no entran dentro de la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”.