Así reaccionó la prensa internacional tras el triunfo de Alianza Lima: "No pudo Iquique"

No solo en Perú ha causado revuelo el compromiso entre Alianza Lima y Deportes Iquique. En Chile se realizó una importante cobertura del evento futbolístico y mostraron su sorpresa por la derrota del conjunto sureño. Uno de ellos fue el medio 'RedGol', que puntualizó que ahora sus compatriotas deberán buscar su pase en la capital peruana. "No pudo Iquique. Los Dragones Celestes jugaron el partido de ida por la Fase 3 de Copa Libertadores ante Alianza Lima, pero no pudieron imponerse en el Tierra de Campeones y tendrán que jugarse la chance en Lima el próximo martes", publicaron en sus redes sociales.