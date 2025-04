Con Trauco en la foto: el mensaje que dejó Alianza Lima a un día de enfrentar a Universitario

Y es que el elenco ‘íntimo’ se encuentra enfocado en quedarse con los tres puntos en casa y volver al camino del triunfo luego de la derrota ante ADT de Tarma la jornada anterior y la reciente caída en Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay. No obstante, son conscientes que al frente tendrán a un duro rival al que no pudieron vencer el 2024.

Los dirigidos por Néstor Gorosito no tienen margen de error tras días complicados a nivel local e internacional, por ello, salen al campo de Matute con parte de su once titular. Cabe recordar que algunas de sus figuras no estarán en la siguiente fecha del torneo de la Conmebol frente a Sao Paulo debido a la acumulación de tarjetas amarillas, por lo que podrán iniciar contra la ‘U’, tomando en cuenta que el “Pipo” ha utilizado ‘dos equipos’ para disputar ambas competencias.