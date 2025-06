Campeón del futbol colombiano podría firmar por Alianza Lima, según portal internacional

Alianza Lima no tiene descanso en esta fecha FIFA, pues están trabajando en cerrar posible acuerdos para poder reforzar su plantilla de cara al segundo tramo de la temporada, donde buscarán levantar el título de la Liga 1 y avanzar en la Copa Sudamericana. Ahora, un portal internacional sorprendió al vincular a un campeón del fútbol colombiano con los blanquiazules. ¿De quién se trata?

Según indicó Transfermarkt, el futbolista colombiano Carlos López, actual jugador de Sport Boys, estaría en los planes de la directiva de Alianza Lima para poder ser uno de los flamantes refuerzos de los blanquiazules de cara al Torneo Clausura.

El habilidoso atacante ha venido destacando en las últimas temporadas en el fútbol peruano y fue pretendido por diversos clubes antes de firmar con los 'rosados'. En la sección de rumores actuales, el prestigioso portal internacional indicó que la probabilidad de que López Rojas y el elenco 'íntimo' lleguen a un acuerdo es de un 49 %.

Carlos López interesa en Alianza Lima, según Transfermarkt. Composición: Líbero

Carlos López es uno de los principales jugadores en el esquema de Sport Boys, y especialmente destacó en la temporada pasada cuando aún defendía los colores de Los Chankas CYC, donde fue uno de los goleadores del torneo con 11 tantos.

Carlos López fue campeón del fútbol colombiano

Aunque, la mayor parte de su carrera como profesional la realizó en Perú, Carlos López también tuvo un paso por el fútbol colombiano en 2018, cuando concretó su fichaje por Millonarios, club donde se mantuvo hasta el años siguiente.

Durante los dos años que estuvo en el club, disputó la cantidad de 12 partidos, donde no pudo anotar pero si llegó a brindar dos asistencias. No obstante, eso no evitó que forme parte del elenco que levantó el trofeo de la Superliga de Colombia en 2018.

¿Cuánto vale Carlos López?

El futbolista de 30 años ha tenido un gran rendimiento en los últimos años, por lo que su valor de mercado ha ido creciendo constantemente. Según Transfermarkt, el colombiano está valorizado en 550 mil euros, siendo actualmente el jugador más valioso de Sport Boys.