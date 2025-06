¿Nuevo refuerzo? Luis Advíncula posó feliz junto a dos figuras de Alianza Lima: "Las..."

En las últimas semanas el futuro de Luis Advíncula ha generado diferentes especulaciones. Se habló de que iba a dejar Boca Juniors tras el Mundial de Clubes y su destino podría estar en Newell's Old Boys, club en el que ya jugó.

¿Y un posible regreso a la Liga 1? De momento se desconoce si algún cuadro peruano lo ha contactado, aunque una imagen donde se le ve 'Bolt' junto a dos figuras de Alianza Lima podría generar ciertas suspicacias.

Se tratan de Maëva Orlé y Clarivett Yllescas, figuras del equipo blanquiazul de vóley que obtuvo el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley y que están muy identificadas con el hincha del cuadro victoriano.

"Las quiero mucho. Felicitaciones campeonas", fue el mensaje que acompañó la fotografía junto a las dos voleibolistas, que continuarán en Matute al menos una temporada más.

Luis Advíncula junto a Maëva Orlé y Clarivett Yllescas.

¿Luis Advíncula es opción en Alianza Lima?

No se conoce de un presunto interés de Alianza Lima por fichar a Luis Advíncula, que juega como lateral derecho, una posición que actualmente tendrían cubierta por Guillermo Enrique y Marco Huamán.

Además, el marcador siempre ha dicho que si vuelve al Perú, la prioridad es para Sporting Cristal, club en el que se formó y con el que está muy identifcado.

"Desde el minuto uno me han tratado muy bien, por eso le tengo tanto cariño a Sporting Cristal. Para mí, es mi casa. Yo sé que soy lo que soy por los valores que me inculcaron ahí. Era muy simpatizante de Alianza (Lima) cuando era chiquito, pero si yo pongo todo en una balanza, no hay chance. Cristal me dio todo", dijo hace algunos meses en el programa La Lengua.