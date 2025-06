Cristiano Ronaldo sorprende a todos al confirmar que no jugará el Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo se prepara para disputar la gran final de la UEFA Nations League con la selección de Portugal, este domingo 8 de junio, en un esperado enfrentamiento contra España. No obstante, en medio de esta competición, CR7 confirmó que no jugará el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Cristiano Ronaldo decidió no jugar el Mundial de Clubes 2025

En medio de la concentración con su selección, Cristiano fue consultado por periodistas sobre su futuro y la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes con otro equipo. Su respuesta fue tajante: "Es irrelevante, en este momento no tiene sentido hablar de otras cosas además de la selección", afirmó el capitán luso este sábado.

Aunque reconoció que ha recibido múltiples ofertas, Ronaldo dejó en claro que no está en sus planes participar en el torneo internacional: “Es algo prácticamente decidido por mi parte, que es no ir al Mundial de Clubes, pero ya he recibido muchas invitaciones.”

Futuro incierto en Al Nassr y rumores de traspaso

Cristiano Ronaldo se encuentra en la recta final de su contrato con Al Nassr de Arabia Saudita. Según medios locales, el jugador estaría desanimado con la situación actual del club, mientras la directiva sigue intentando renovarle el contrato. Uno de los equipos que habría mostrado interés en ficharlo para disputar el torneo internacional es Fluminense de Brasil, aunque no se ha confirmado ningún acercamiento oficial.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no descartó un cambio de club en el corto o mediano plazo, pero dejó claro que su prioridad actual es rendir con Portugal: "Hubo mucho contacto (con clubes), veo cosas que tienen sentido, otras que no. No puedes ir a todos, hay que pensar a corto, mediano y largo plazo", concluyó.