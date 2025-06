¿Joao Grimaldo será refuerzo de Alianza Lima para el Clausura? Lo último que se sabe

Alianza Lima no se quiere dormir en sus laureles y ya trabaja en los fichajes para el segundo tramo de la temporada, donde tienen como objetivo logra el título de la Liga 1 y seguir destacando internacionalmente superando los playoffs de la Copa Sudamericana. En ese sentido, uno de los nombres que sonó como refuerzo blanquiazul fue el del Joao Grimaldo.

¿Joao Grimaldo fichará por Alianza Lima?

En la última edición del programa Código Blanquiazul, el periodista deportivo Gerson Cuba, comentó sobre la posibilidad de que el talentoso extremo deje el Riga FC para volver al fútbol peruano con la camiseta de los 'íntimos'.

Al respecto, el comunicador aseguró que el futbolista de 22 años no volverá a la Liga 1, pues recientemente ha vuelto a ser considerado en su equipo y no tienen ninguna intención de retornar al Perú.

"Tengo entendido que Grimaldo no va a venir a Alianza, porque viene teniendo minutos en su equipo y sobretodo porque él no tiene ese deseo de regresar al Perú. Es bien difícil que venga, porque no quiere venir", expresó.

Video: Código Blanquiazul

Joao Grimaldo volvió a destacar con el Riga FC

Grimaldo pasó momentos difíciles en esta temporada, luego de que tuviera que pasar un mes fuera de los terrenos de juego, tras no ser considerado por el técnico del Riga FC. Incluso, el jugador tuvo que jugar con la reserva del equipo para que no pierda ritmo.

No obstante, ese panorama actualmente ha cambiado, pues el jugador volvió a tener minutos con el Riga FC y ha dejado grandes actuaciones, pues en los últimos 3 duelos que disputó consiguió anotar un gol y brindar dos asistencias. De esa forma, el futuro del jugador parecería estar aún en el fútbol europeo.