Fabián Bustos tomó una drástica decisión con Churín ante críticas de hinchas ¿Qué pasó?

Y es que todo indica que el futbolista perdió su titularidad para el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Apertura, pues Alex Valera volverá al once principal luego de no haber iniciado ante el equipo de Marcelo Gallardo. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 Max, el delantero comandará el ataque de los merengues en Matute.

“Lo de (Alex) Valera, la respuesta que me dieron desde alguien del club, que volví a preguntar, me habla que no hay lesión. Si él, que también está al límite de lo físico, si nosotros lo forzamos ante River Plate, lo perdíamos para el clásico e Independiente del Valle. Por esa razón no jugó, pero va a arrancar en el clásico”, sostuvo.