Paolo Guerrero sorprendió a los hinchas cuando habló de su retiro: "En diciembre..."

Paolo Guerrero fue el goleador de Alianza Lima en el último encuentro por Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba. Con dos goles para darle una alegría al hincha aliancista, el 9 tuvo una entrevista con un canal de televisión en donde respondió a la gran interrogante: ¿Cuándo será el día de su retiro? Ante esto, el goleador no dudó en dejar un firme mensaje.

A sus 41 años, el capitán de la selección peruana viene demostrando que la edad es solo un número. Anotando tantos en Libertadores y Liga 1. Para ser exactos lleva 4 goles en el campeonato nacional, mientras que ya va 2 en la máxima competición de América demostrando su total vigencia a nivel internacional.

“Las personas me dicen hasta cuando piensas jugar y me siento bien. Termino los partidos bien, gracias a Dios. Uno puede decir una cosa y mañana pasan otras, no me lesiono y al final de año hago una evaluación conmigo mismo conscientemente y digo si estoy para jugar o no estoy. En diciembre lo voy a decidir. Pero como acabo de decir me siento muy bien”, reveló para Canal N.

Paolo Guerrero habló sobre su retiro profesional. Video: Canal N

No obstante, el caso de Guerrero es muy diferente al de su pareja en el ataque, Hernán Barcos, quien anunció a principios de año que este sería su último año como jugador profesional de fútbol. Lo que sí sabemos es que ambos quedarán en la historia de Alianza y del fútbol mundial.

Paolo Guerrero y sus dos goles a Talleres para lograr la victoria

El ariete peruano registró dos goles bajo el mando de Néstor Gorosito. Paolo Guerrero anotó dos tantos ante Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de América. A los 11 minutos y a los 57 del segundo tiempo, Paolo no dejó de mostrar su magia goleadora para darle la victoria a los blanquiazules.