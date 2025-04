Diego Penny reveló inédita conversación con Zambrano sobre 'Pipo' Gorosito: "Me dijo que..."

La agónica victoria de Alianza Lima por 3-2 ante Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores sigue dando de que hablar, pues con este resultado los blanquiazules siguen firmes en la pelea por un lugar en los octavos de final. Uno de los más aclamados fue Néstor Gorosito, pues está logrando una temporada de ensueño con el elenco de La Victoria.

Y es que desde la llegada de 'Pipo' Gorosito al banquillo blanquiazul, los 'íntimos' han levantado cabeza en el torneo continental, superando a duros rivales desde la fase previa. Ahora, el exportero, Diego Penny reveló una conversación que sostuvo con Carlos Zambrano en donde hablaron del estratega argentino.

El retirado guardameta reveló en la última edición del programa De Enganche que el 'Kaiser' catalogó a Néstor Gorosito como uno de los mejores que ha tenido a lo largo de su carrera, esto porque es alguien que transmite mucha confianza al grupo.

"Ayer estuve con Carlos Zambrano y me dijo que Gorosito es A1, de los mejores técnicos que ha tenido y no por lo táctico, sino por lo que te transmite, por la confianza y para mi eso es 'top', es de lo mejor que te puede pasar en un plantel. Hay jugadores que son complicadísimos, que necesitan pute..., que no los bajonean y hay jugadores que no los necesitan porque los bajoneas y les haces daño", declaró Penny.

Video: De Enganche

Diego Penny elogió al plantel de Alianza Lima

De igual forma, el ahora comunicador aseguró que uno de los grandes méritos de Alianza Lima es precisamente el gran plantel que han formado, ya que cuentan con jugadores de primer nivel para poder afrontar la Copa Libertadores.

"¿Cómo consiguió Alianza jugadores de ese tipo? Porque invirtió, porque saben que si tu inviertes para una Copa Libertadores te va a traer resultados, es un ejemplo de como se reforzó Alianza este año, hicieron un esfuerzo económico importante y ya recuperó lo que invirtió y lo va a seguir recuperando. Es un mensaje para los otros equipos que participan en torneos y quieran llegar a otras instancias. En el fútbol hay que invertir de verdad", finalizó.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima deberá pasar la página y enfocarse en su siguiente encuentro en donde se enfrentarán a Comerciante Unidos en condición de visitante por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.