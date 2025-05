Partido Alianza Lima vs Libertad sufre cambio de horario de último minuto: ¿A qué hora se juega?

De último minuto, el duelo entre Alianza Lima vs Libertad por Copa Libertadores sufrió un radical cambio de horario en vista a las lluvias que se viven en Asunción, Paraguay. El cotejo tuvo una reprogramación con la esperanza de que se desarrolle el partido en la fecha programada.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Libertad?

Según informaciones que vienen de los supervisores de la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs Libertad se juega hoy, martes 27 de mayo, a partir de las 5:30 pm. (Perú) y 7:30 pm. (Paraguay). El cotejo sufrirá un retraso de 30 minutos ante las condiciones climáticas en el Estadio La Huerta

Campo del Estadio La Huerta luce inundado en varios sectores. Foto: A Presión.

Fuertes lluvias previo al Alianza Lima vs Libertad

Las lluvias no cesan en Asunción a poco del partido entre Alianza Lima vs Libertad en el Estadio La Huerta. Ambos equipos ya se encuentran dentro del recinto deportivo, pero el campo no se encuentra en óptimas condiciones.

La primera medida de Conmebol fue retrasar el duelo por 30 minutos, a la espera de que las lluvias y relámpagos se detengan para tratar de retirar la el agua del campo de juego. Hay mucha incertidumbre de lo que ocurrirá con este encuentro, ya que no se descarta la posibilidad de que se suspenda por el mal clima en Asunción.

Así fue la llegada de Alianza Lima al Estadio La Huerta

Con toda la lluvia sobre su bus, así fue la llegada de Alianza Lima que espera sacar un buen resultado ante Libertad para lograr su clasificación a los Playoffs de la Copa Sudamericana.