Alianza Lima vs Libertad: El imponente once de Gorosito para clasificar a Copa Sudamericana

Alianza Lima buscará dar el golpe este martes 27 de mayo cuando se enfrente ante Libertad en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Los blanquiazules deberán vencer para asegurarse un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana, por lo que Néstor Gorosito no se guardará nada y sacará su mejor oncena para dar el golpe en el Estadio La Huerta, de Asunción.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Piero Cari; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

'Pipo' Gorosito mandará a sus mejores cartas desde el inicio, pues los blanquiazules no tienen margen de error y deberán obtener obligatoriamente los tres puntos para poder soñar con alcanzar los playoffs de la Sudamericana y poder seguir disputando un torneo Conmebol.

Alianza Lima deberá ganarle a Libertad en Asunción.

Una de las principales novedades es Piero Cari, quien ha venido sumando minutos en los últimos duelos de Alianza Lima y ha mostrado un gran desempeño. Incluso, fue una de las piezas claves en la última victoria ante Sport Boys cuando asistió a Paolo Guerrero en su gol. De igual manera, para este duelo se dará el regreso de Kevin Quevedo, quien ya habría superado una lesión muscular que lo mantuvo fuera.

No obstante, el elenco 'íntimo' también presenta bajas importantes, pues no podrá contar con Carlos Zambrano, quien cumplirá su fecha de sanción luego de haber sido expulsado ante Talleres. De igual manera, Alan Cantero no se pudo recuperar a tiempo y no será tomado en cuenta para este cotejo.

Alineación de Libertad

Rodrigo Morinigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez, Matías Espinoza; Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Roque Santa Cruz, Marcelo Fernández.

Por su parte, Libertad afrontará este cotejo ya habiendo asegurado su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, buscarán cerrar el grupo con una victoria que les suba el ánimo luego de los malos resultados que han mostrado recientemente.

Libertad ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El elenco paraguayo se reencontró con la victoria en el último duelo ante General Caballero por la Primera División de Paraguay; por ello buscarán seguir en la senda del triunfo luego de haber estado 10 partidos sin conocer la victoria.