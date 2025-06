Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a fichar a futbolista de la selección peruana

Alianza Lima no quiere dejar nada al azar en el segundo semestre del año y apunta a reforzar su plantilla. De momento, no hay nada oficial, aunque hay conversaciones avanzadas con algunos como Gaspar Gentile, mientras que con otros apenas se iniciaron contactos para concretar una posible llegada a Matute.

Este último es el caso de un futbolista que actualmente está entrenando con la selección peruana y que el cuadro blanquiazul lo tiene en la mira para el Torneo Clausura, además de la Copa Sudamericana. Nos referimos a Sergio Peña.

De acuerdo a la información del periodista que difundió José Varela en su canal de YouTube, en Matute ya conversan para incorporar al volante del PAOK Salónica de Grecia.

"Alianza Lima va por Sergio Peña y seguramente ahora lo podrá lograr. Harán todo lo posible para que este jugador se pueda sumar y pueda ser muy importante en esa volante. Tiene contrato con el PAOK de Grecia, pero si revisan las estadísticas, no está siendo considerado en su equipo y no tiene regularidad. No están cuadriculado que si tiene contrato no podría salir. Siempre se conversa y se puede llegar a acuerdos", dijo Varela.

Sergio Peña jugando por la selección peruana.

"Alianza Lima ha retomado la idea de obtener los servicios de Sergio Peña. Él es blanquiazul, se formó en el club y es un jugador que seguramente va a aportar muchísimo con su pegada de media distancia, con sus tiros libres y dinámica. Ha logrado títulos con el Malmö de Suecia", agregó el periodista. Mira aquí el video completo.