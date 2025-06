Periodista argentino causa polémica comparando a Alianza Lima con Auckland City: "Semi amateur"

La eliminación de Boca Juniors del Mundial de Clubes ha causado demasiada controversia, sobre todo porque empató 1-1 con Auckland City que es un equipo amateur y venía de caer 10-0 y 6-0 con Bayern Múnich y Benfica. En esa línea, un periodista argentino sorprendió y generó polémica al comparar a Alianza Lima con el equipo oriundo de Nueva Zelanda, ya que ambos clubes hicieron sufrir al 'Xeneize' esta temporada.

Nos referimos a Gastón Edul, quien mediante sus redes sociales dejó un fuerte mensaje sobre la eliminación del cuadro azul y oro en la competición FIFA. Sin embargo, algo que indignó a hinchas de todas partes fue que relacionó el resultado ante los neozelandeses con la eliminación de la Copa Libertadores a manos del conjunto actualmente dirigido por Néstor Gorosito.

Gastón Edul comparó a Alianza Lima con Auckland City

"El empate de Boca contra Auckland está a la altura de la eliminación con Alianza Lima por el repechaje. No estuvo a la altura contra un equipo semi amateur. No solamente por haber empatado, no sacó la diferencia que en realidad hay: tiró centros. Había arrancado el MDC con una buena imagen pese a no haber ganado pero en el último dejó sensaciones de resignación", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', plataforma antes conocida como Twitter.

El gol de Christian Gray ante Alianza Lima.

Recordemos que a inicios de temporada Alianza Lima venció a Boca Juniors por penales (5-4) en La Bombonera luego de igualar 2-2 en el marcador global y lo dejó eliminado totalmente de la Copa Libertadores en la Fase 2. Esto significó un durísimo golpe para el 'Xeneize', por lo que el periodista argentino decidió hacer referencia a este cotejo en su publicación.

Sin embargo, absolutamente ningún aficionado estuvo de acuerdo, ya sea de Boca o algún otro equipo como River Plate. Según los comentarios, el empate con Auckland City fue infinitamente peor debido a que Alianza es un plantel profesional que cada año compite a nivel internacional y es uno de los más grandes del Perú; mientras que los de Nueva Zelanda tienen un plantel totalmente amateur con jugadores de distintas profesiones, como por ejemplo Christian Gray que es profesor de colegio y fue quien convirtió el tanto del empate.