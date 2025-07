Alianza Lima y la baja de peso que tendrá para el partido clave contra Binacional

Alianza Lima está enfocado en poder pelear el título del Torneo Apertura hasta la última fecha. Sabiendo que no son los favoritos, los blanquiazules deberán mostrar su mejor rendimiento ante Binacional. No obstante, ahora los hinchas se sorprendieron al conocer que una destacada figura del plantel no podrá jugar este partido.

Según la información que maneja el periodista Gerson Cuba, el comando técnico comandado por Néstor Gorosito decidió no tomar en consideración a uno de los atacantes más importantes del equipo. Nos referimos a Kevin Quevedo.

Resulta que, según mencionó el periodista deportivo, Quevedo habría sufrido una descompensación y, con la finalidad de no perjudicar su salud, se decidió que no salga entre los convocados. "Kevin Quevedo queda afuera por prevención a su descompensación que tuvo el lunes", publicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Kevin Quevedo no jugará ante Binacional. Foto: Carlos Félix/URPI

De esta forma, Néstor Gorosito perderá a una importan figura en su esquema, pues Quevedo venía siendo uno de los habituales en el ataque de Alianza Lima y se perdería un duelo transcendental en medio de la pelea por título del Apertura.

Números de Kevin Quevedo en Alianza Lima

El habilidoso extremo es considerado como titular por 'Pipo' Gorosito. Durante toda la temporada, el futbolista de 28 años ha logrado disputar 23 encuentros con camiseta blanquiazul (12 por Copa Libertadores y 11 por Liga 1).

En estos partidos que ha jugador ha aportado al equipo con 5 goles y 4 asistencias, demostrando que es una de las mejores armas en ataque del cuadro 'íntimo'.