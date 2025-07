'Flaco’ Granda dio fuerte comentario sobre Alianza tras título de la ‘U’: "Hay futbolistas..."

Universitario de Deportes se terminó consagrando como el campeón del Torneo Apertura 2025, luego de que Alianza Lima igualara a cero ante UTC en la última fecha. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar y uno de los más polémicos fue el periodista deportivo Giancarlo Granda, quien cuestionó duramente el nivel mostrado por los blanquiazules.

Y es que, el cuadro 'íntimo' llegó con opciones a la última fecha, donde, aunque no eran favoritos para llevarse el título, por lo menos se esperaba una victoria que pueda meterle presión a Universitario. No obstante, el rendimiento de Alianza nuevamente dejó mucho que desear.

Giancarlo Granda dio fuerte comentario sobre Alianza Lima

Es por ello que, en la última emisión del programa Después de Todo, el popular 'Flaco' Granda fue sumamente crítico con los jugadores de Alianza Lima, a quienes cuestionó por no tener una regularidad en el campeonato y haberse dejado puntos importante es el camino. Además, dejó en claro que el nivel de los suplentes deja mucho que desear.

"Alianza no volvió a ganar un partido importante; cuando tiene que ganar, no gana. Hay que hablar dentro de la cancha, porque hay futbolistas que no hablan. Otro partido más donde los suplentes no volvieron a dar la talla. Tienes tres delanteros y no sacan un centro ni de casualidad; los centros brillan por su ausencia. Universitario es un merecido ganador", mencionó.

Video: Movistar Deportes

Giancarlo Granda elogió a Universitario por ganar el Apertura

En ese sentido, Giancarlo Granda también aseguró que Universitario fue un justo campeón del Torneo Apertura, pues ha sido el equipo más regular del año y eso se vio evidenciado en las estadísticas, ya que los cremas son mejor equipo ofensivo y uno de los que mejor defensa tiene en la Liga 1.

"El Apertura se lo llevó el mejor equipo, que fue Universitario de Deportes, a lo largo del año ha sido mejor la 'U', es un merecido ganador del Apertura, sin duda alguna. Es el equipo que más goles hizo, segundo equipo con menos goles en contra y tiene muchas alternativas. Un partido en el que en ningún momento se desesperó la 'U' por ganarlo porque sabía que el empate lo beneficiaba", expresó.

Alianza Lima se prepara para el Torneo Clausura

Tras haber perdido el primer título del año, los dirigidos por Néstor Gorosito deberán pasar rápidamente la página y mentalizarse en lo que será el inicio del Torneo Clausura, donde ya no tiene margen de error en su lucha por el campeonato nacional.

Por ello, los blanquiazules se movieron en el mercado de pases y esperan contar con sus nuevos refuerzos: Gaspar Gentile, Josué Estrada, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña, quienes llegan con el firme objetivo de poder alzar la gloria a final de temporada y acabar con la hegemonía de Universitario.