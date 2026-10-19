Alianza Lima: los puntos que necesita para asegurar la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima está cada vez más cerca de dar un paso importante en la definición de la Liga 1 2026. Tras vencer 3-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura, el equipo blanquiazul se mantiene como líder de la tabla acumulada con 62 puntos, una ventaja que le permite mirar con optimismo el tramo decisivo de la temporada. Universitario marcha segundo con 53 unidades, seguido por FBC Melgar, que suma 50.

El objetivo de los dirigidos por Pablo Guede es asegurar su presencia en la final nacional, luego de consagrarse campeones del Torneo Apertura. Para conseguirlo, necesitan mantenerse entre los dos primeros puestos del acumulado, de acuerdo con el reglamento de la Liga 1. Con cinco jornadas todavía por disputarse, Alianza tiene margen para administrar su ventaja, aunque deberá seguir sumando para evitar que sus perseguidores acorten distancias.

¿Cuántos puntos necesita Alianza Lima para asegurar la final?

Con 62 unidades, Alianza Lima necesita seis puntos más para llegar a 68, una cifra que le permitiría asegurar matemáticamente el primer lugar del acumulado, sin depender de otros resultados. Incluso si Universitario ganara sus cinco encuentros restantes, alcanzaría un máximo de 68 puntos; por eso, la diferencia de goles y los criterios de desempate podrían entrar en juego si ambos equipos terminan igualados. En cambio, si los íntimos suman cuatro puntos y llegan a 66, asegurarían terminar entre los dos primeros, porque ningún perseguidor distinto de Universitario puede alcanzar esa cifra con los partidos que restan.

Alianza Lima sigue firme en la lucha de la Liga 1 2026.

Los próximos compromisos serán claves para acercarse a esa meta. En la fecha 13, Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25 de octubre, en el estadio 25 de Noviembre. Después, por la fecha 14, afrontará un partido exigente ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Conseguir buenos resultados en estos dos encuentros podría dejar al equipo blanquiazul a las puertas de asegurar su posición de privilegio en la tabla anual.

Alianza Lima puede evitar la final si gana el Torneo Clausura

Hay otro escenario que puede cambiar los planes de Alianza Lima: si también gana el Torneo Clausura, podría consagrarse campeón nacional sin disputar una final. El reglamento contempla que, si un club gana el Apertura y el Clausura, se proclama campeón de la temporada. Por eso, además de cuidar su ventaja en el acumulado, el cuadro íntimo sigue teniendo la posibilidad de pelear por el segundo torneo del año. Actualmente suma 22 puntos en el Clausura y necesita recortar distancia con los líderes para mantener viva esa opción.