Paulo Albarracín, ex Alianza Lima, elogió el trabajo de Pablo Guede: "Pone el pecho por ti"

Alianza Lima es uno de los principales candidatos para llevarse el título nacional de la Liga 1 2026. Los blanquiazules ganaron el Torneo Apertura y ahora apuntan a ganar el Clausura para dar la vuelta olímpica a fin de año sin jugar Playoffs. En ese contexto, Paulo Albarracín, exjugador íntimo, destacó la labor del técnico Pablo Guede. Más allá del aspecto táctico y futbolístico, lo elogió por su manera de manejar al plantel y dar la cara por sus dirigidos ante las adversidades.

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Paulo Albarracín, ex Alianza Lima, elogió a Pablo Guede

Durante la última emisión del programa 'Fútbol Champán', el 'Cachetón', quien militó en Alianza Lima entre 2012 y 2015, resaltó el carácter del técnico argentino para poner el pecho y defender a sus jugadores cuando la crítica apunta contra ellos y los resultados no los acompañan. Según Albarracín, entrenadores como Guede hacen que el jugador se motive y quiera dar lo mejor de sí en cada partido.

“Lo hablamos la vez pasada que Alianza no venía ganando, y escuchar a tu técnico que pone el pecho por ti, matas por él. El profe (Guede) se ha podido equivocar en algunos cambios o en algún partido, pero siempre ha matado por su plantel. Eso, quieras o no, al jugador le motiva. Que tú veas que la cabeza sale y ponga el pecho por ti, cuando te toca jugar tienes que entregar el 200%”, señaló.

De esta manera, Paulo Albarracín dejó en claro que el trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima va más allá de los planteamientos tácticos y las decisiones dentro del campo. Para el exfutbolista blanquiazul, la confianza y el respaldo que el entrenador transmite a sus dirigidos son fundamentales para mantener la motivación del grupo, especialmente en los momentos complicados.

Próximo partido de Alianza Lima

Así, con la confianza de Pablo Guede hacia sus dirigidos, Alianza Lima enfrentará un nuevo desafío en la fecha 13 del Torneo Clausura, cuando visita a CD Moquegua en el Estadio 25 de noviembre. El partido está pactado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m.