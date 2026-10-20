¿Francisco Arancibia llegará a Alianza Lima para el 2027? Lo último que se sabe

Francisco Arancibia es uno de los jugadores que más ha llamado la atención en la Liga 1 2026. El extremo de Deportivo Garcilaso se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes de la temporada y sus buenas actuaciones con el ‘Pedacito de Cielo’ han despertado interés en varios clubes y rumores que lo vinculan con equipos grandes de la capital, entre ellos, Alianza Lima. En ese sentido, en las últimas horas se reveló mayor información sobre la posibilidad de que el chileno llegue a Matute.

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¿Francisco Arancibia llegará a Alianza Lima para el 2027?

Si bien es cierto, el conjunto blanquiazul, que lucha por el título nacional en la presente temporada, ya se encuentra planificando la conformación de su equipo para el próximo año y se han revelado conversaciones con algunos jugadores del medio local que han sido recientemente convocados a la selección peruana de fútbol.

No obstante, según información del periodista José Varela, hasta el momento, no existe interés ni mucho menos negociaciones entre la directiva aliancista por el atacante extranjero: "Cero con Arancibia, eso sí me dijeron", mencionó el comunicador en el programa 'Modo Fútbol'.

Francisco Arancibia es una de las principales figuras de Deportivo Garcilaso

De esta manera, por ahora, Francisco Arancibia no aparece entre las opciones de Alianza Lima para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027, según la información compartida por José Varela. Pese a los rumores que vinculan al extremo chileno con el cuadro blanquiazul, no existen indicios de acercamientos entre ambas partes. Mientras tanto, el atacante deberá continuar enfocado en sus actuaciones con Deportivo Garcilaso, equipo con el que viene destacando en la Liga 1 2026 y despertando la atención por su rendimiento.

¿Cómo le va a Francisco Arancibia con Deportivo Garcilaso?

En lo que va de la Liga 1 2026, Francisco Arancibia se ha consolidado como una de las piezas de mayor desequilibrio en la ofensiva de Garcilaso. Hasta el momento, el extremo chileno ha disputado 29 partidos, entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, con un balance de 6 goles y 6 asistencias.