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¿Quién es el único peruano en haber ganado el Balón de Oro y pasar a la historia?

Conoce quién es el único futbolista peruano en la historia en haber ganado el Balón de Oro en el mejor momento de su carrera. Hoy juega en la Liga 1.

Francisco Esteves
¿Quién es el único peruano en haber ganado el Balón de Oro y pasar a la historia?
¿Quién es el único peruano en haber ganado el Balón de Oro y pasar a la historia? | Foto: Composición Líbero.
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Este lunes 26 de octubre se realizará la ceremonia del Balón de Oro 2026, con muchos jugadores compitiendo por quedarse con el premio que se le otorga al mejor futbolista de la temporada. En ese sentido, mientras los reflectores apuntan a Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Erling Haaland, en nuestro país muchos voltearon a ver a un reconocido delantero que hoy se encuentra jugando la Liga 1. ¿Qué pasó?

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Resulta que, dentro del sentido literario, únicamente un jugador peruano en la historia logró llevarse el Balón de Oro a casa y lo hizo hasta en tres ocasiones, lo que hace la hazaña aún más grande. Se trata de un elemento que es recordado por su paso en Universitario de Deportes y el fútbol mexicano: nos referimos a Raúl Mario Ruidíaz Misitich.

Sin embargo, es importante indicar que no ganó el famoso galardón que entrega France Football, y que tantas veces se llevaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sino de un premio homónimo otorgado al mejor futbolista de la Liga MX (México). 'La Pulga' lo obtuvo cuando se encontraba jugando para el Monarcas Morelia y fue goleador del campeonato azteca, generando sensación entre sus hinchas.

Raúl Ruidíaz ganó el Balón de Oro

Fue durante la temporada 2016/2017, cuando Raúl Ruidíaz se llevó tres Balones de Oro del fútbol mexicano por haber sido el Mejor Jugador del Año, Mejor Delantero y Máximo Goleador (con 20 tantos esa campaña). Por ello, en el sentido estricto de la palabra, el delantero histórico de Universitario de Deportes es el único jugador peruano en haberse llevado este trofeo.

Raúl Ruidíaz, Universitario, Balón de Oro

Raúl Ruidíaz con el Balón de Oro.

Trayectoria de Raúl Ruidíaz

Estos han sido sus clubes:

  • Universitario
  • U de Chile
  • Coritiba FC
  • FBC Melgar
  • Monarcas Morelia
  • Seattle
  • Atlético Grau
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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