Adrián Balboa tras saber que será padre "todavía no me lo creo"

En Perú y el mundo no hay competición de fútbol momentáneamente a causa del coronavirus pero ello no ha impedido que Adrián Balboa marque un golazo que recordará toda la vida.

Adrián Balboa anunció que su amada Mayra está esperando un bebé y esa noticia lo tiene tocando el cielo de la felicidad. "Mi señora está embarazada y estoy contento por eso”, señaló el futbolista.

Y añade que esta bendición de Dios llegó en un momento lindo. “Para mí es raro todo, todavía no me lo creo, es que, la verdad no estaba en los planes, tocó y estoy feliz. Ser padre a los 26 años considero que es un momento lindo”, indicó.

Refiere además que por recomendación del gobierno uruguayo está en casa de los padres y que Mayra, la señora, está en la suya. “Mayra está en su casa y no quiere que salga de la mía; yo estoy en casa de mis padres, en el barrio”, apuntó.

“Rocky” cuenta que luego de entrenar descansa y que por la tarde mira series en Netflix. Eso sí, los libros no van con el 9. “Nunca leí un libro, en el colegio nomás, jajaja”, confesó con onda durante la entrevista divertida que Leao Butrón le realizó vía Instagram.

Adrián Balboa quiere volver pronto a Perú, entrenar con sus compañeros y volver a competir, sin embargo, todo está sujeto al desenlace de la guerra contra el coronavirus.

“Quiero volver a Perú, no aguanto más”, expresó el delantero uruguayo. Y agregó: “Hasta ahora no se sabe cuándo vamos a regresar, cuándo abrirán el aeropuerto (en Perú), y capaz que abren allá y cierran acá. Sinceramente no sé qué va a pasar, deseo volver pronto”